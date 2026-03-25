『孤狼の血』『死刑にいたる病』などで知られる白石和彌監督と、大ヒット作『極悪女王』をともにした唐田えりかさん。前編「全員が私のことを嫌い」恐怖のなか演じた『極悪女王』で唐田えりかが白石和彌監督からもらった言葉では、オーディションから撮影までの秘話がつづられました。『極悪女王』最終話、唐田さん演じる長与千種が髪を刈り取られる「髪切りデスマッチ」で、実際に坊主にしたあとの唐田さんに白石監督がかけた言葉