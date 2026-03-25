プロゴルファーの菅沼菜々が自身のInstagramを更新。デビューシングルのリリース記念イベントを開催したことを報告しました。 菅沼菜々がついにデビュー！ザ・アイドルなリリイベ姿にファン悶絶 ゴルファーだけでなくアイドルとしても活動している菅沼プロ。2月18日にデビューシングル「君の救世主になりたくて！」をリリース。前日2月17日には東京・汐留シオサイトの特設ステ