「最強アイドル」菅沼菜々がついにCDデビュー！アイドルとゴルファーの二刀流

プロゴルファーの菅沼菜々が自身のInstagramを更新。デビューシングルのリリース記念イベントを開催したことを報告しました。

菅沼菜々がついにデビュー！ザ・アイドルなリリイベ姿にファン悶絶

ゴルファーだけでなくアイドルとしても活動している菅沼プロ。2月18日にデビューシングル「君の救世主になりたくて！」をリリース。前日2月17日には東京・汐留シオサイトの特設ステージでリリース記念イベントを開催しました。

菅沼プロはシックな茶色いワンピース姿でステージに登場し、ファンの前でデビュー曲を熱唱。その後の投稿では「人生でこんな経験できると思っていなかったのでとっても嬉しかったです」と感想をコメント。最後に「明日1stシングルデビューです！」「ぜひお手に取ってください！」と綴り文章を締めました。

この投稿にファンからは「CDリリースおめでとう」「その衣装めっちゃ似合ってるよ！！最強アイドル」「ゴルフ界のアイドルとして唯一無二のお姫様」など祝福する声が相次ぎました。

いかがでしたか？ ぜひ菅沼プロのツアーでの活躍をチェックしてみてくださいね！

【参考】

※nanasuganuma_official／Instagram