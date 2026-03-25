第98回選抜高校野球大会は25日、2回戦3試合が行われる。横浜、花巻東、東洋大姫路など初戦で優勝候補を下した強豪校が登場する。【第1試合】神村学園（鹿児島）―智弁学園（奈良）1回戦で昨年センバツ王者の横浜を相手に6安打完封した神村学園の右腕・龍頭汰樹投手（3年）と東北王者の花巻東を3安打完封した智弁学園のプロ注目左腕・杉本真滉（まひろ）投手（3年）に注目。龍頭は前回128球、杉本は前回129球を投げているが、