第98回選抜高校野球大会は25日、2回戦3試合が行われる。横浜、花巻東、東洋大姫路など初戦で優勝候補を下した強豪校が登場する。

【第1試合】神村学園（鹿児島）―智弁学園（奈良）

1回戦で昨年センバツ王者の横浜を相手に6安打完封した神村学園の右腕・龍頭汰樹投手（3年）と東北王者の花巻東を3安打完封した智弁学園のプロ注目左腕・杉本真滉（まひろ）投手（3年）に注目。龍頭は前回128球、杉本は前回129球を投げているが、大会屈指の左右エースが投げ合えば緊迫の投手戦必至だ。

【第2試合】花咲徳栄（埼玉）―日本文理（新潟）

花咲徳栄は1回戦の東洋大姫路戦で8回に1点差を追いつき、なお1死満塁から遊ゴロで2点を入れる大胆采配が話題となった。一方で3安打に終わった打線の奮起に期待したい。

日本文理は1回戦で21世紀枠の高知農に10安打8得点で圧勝。勢いに乗って花咲徳栄の投手陣を攻略したい。背番号1の染谷崇史（3年）が7回91球と余力を残して降板したのは好材料だ。

【第3試合】専大松戸（千葉）―九州国際大付（福岡）

専大松戸は1回戦で北照を4安打完封した門倉昂大（3年）の他に昨秋の関東大会準々決勝で横浜相手に2失点完投勝利した左腕・小林冠太（2年）も控える。1回戦で神戸国際大付を延長タイブレークの末に破った九州国際大付は、いずれも初戦で複数安打を放った吉田秀成（2年）、城野慶太（3年）、上岡煌（3年）の主軸が迎え撃つ。