【夜桜さんちの大作戦 第2期】 放送開始日：4月12日より毎週日曜17時～ 放送局：MBS/TBS系全国28局ネット 最速配信：未定 アニメ「夜桜さんちの大作戦 第2期」が、MBS/TBS系全国28局ネットにて4月12日17時より放送開始となる。 本作は権平ひつじ氏が「週刊少年ジャンプ」で連載していた同名マンガが原作。TVアニメ第1期は2024年4月から放送された。