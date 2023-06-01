アニメ「夜桜さんちの大作戦 第2期」が、MBS/TBS系全国28局ネットにて4月12日17時より放送開始となる。

本作は権平ひつじ氏が「週刊少年ジャンプ」で連載していた同名マンガが原作。TVアニメ第1期は2024年4月から放送された。

第2期では太陽が最凶試験官たちの待ち受ける銀級スパイ試験に挑戦。不敵な笑みを浮かべる六美たちの父・夜桜百も動き出す。

新キャストとして、“影が超薄い自称負け組スパイ”道端草助役に石川界人さんが抜擢。またOPテーマは櫻坂46「What's “KAZOKU”?」、EDテーマはピラフ星人「Shalala」に決定している。

なお4月5日17時には、櫻坂46メンバー4人が視聴者と共に第1期を振り返る特別番組「TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期直前！さくら満開MISSION」が放送される。

「夜桜さんちの大作戦 第2期」詳細

・放送開始日：4月12日より毎週日曜17時～

・放送局：MBS/TBS系全国28局ネット

・最速配信：未定

□「夜桜さんちの大作戦 第2期」の放送・配信情報ページ

【TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期メインPV】【「夜桜さんちの大作戦 第2期」あらすじ】

皮下 真率いる犯罪組織・タンポポを殲滅し「夜桜前線」を見事完遂。

さらに太陽と六美の結婚披露宴も無事に行われ、平穏な日常を送っていた夜桜家

…だったが、新たな任務が発生――!?

ある日、太陽は夢の中で夜桜家初代当主の夜桜つぼみと対話する。

彼女が告げたのは「私を殺して」という願いと、２つの必要なもの。

つぼみの言葉に従い、そのカギを握る皮下との接触をするため太陽は銀級スパイ試験に挑戦するが、「今年の合格者は０」と噂される最凶試験官たちが待ち受ける！

そしていよいよ、動き出したのは不敵な笑みを浮かべる六美たちの父・夜桜 百。

謎に包まれた彼の目的とは!?

夜桜家に降りかかる様々な事件！

試されるのは家族の絆!!

TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』新章、作戦開始!!!

(C)権平ひつじ／集英社・夜桜さんちの大作戦製作委員会・MBS