YouTuberのちいめろさんは3月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。長女・まひめろさんが第一志望の高校に見事合格したことを報告しました。【写真】ちいめろ、娘の志望校合格を報告「ママさんもサポートお疲れ様です」ちいめろさんは、「まひめろ 志望校に合格しました!!」とつづり、1枚の写真を投稿。笑顔でまひめろさんを抱き締める姿を披露しました。投稿ではこれまでの道のりを振り返り、「たくさんの葛藤や誘惑、不安に打ち勝