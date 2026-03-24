歌手の赤西仁（４１）が２４日、都内でウイスキーブランドの「シーバスリーガル」の特別イベントに参加した。シックなジャケットに白のシャツという爽やかな姿で登場。フォトコールで撮影する報道陣を見て「こんな感じなんですね」と興味深そうに眺めた。質問で「意外な一面」を聞かれると、「意外と慎重。意外と考えている」と回答。慎重で良かったことは、少し考えながら「事務所をやめたとき」と言って、報道陣を笑わせた。