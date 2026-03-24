少子化や能登半島地震の影響で、今月をもって統廃合される石川県輪島市の小中学校は13校にのぼります。それぞれの学校で24日、閉校式が行われました。輪島市内の小中学校では…少子化や地震の影響で統廃合される輪島市内の小中学校13校で閉校式が行われました。このうち、4月から統合する門前中学校と門前東小、門前西小で式に臨んだ、卒業生を含めた約80人の児童生徒たち。門前中学校2年・松本 風花 さん：「おととしの大きな地震