コシダカホールディングス（2157、東証プライム）。変わらず、順調な収益動向で推移している。前2025年8月期も「9.7％増収（693億8700万円）、12.1％営業増益（113億9200万円）」。この期も「国内カラオケ店舗39店増（期末計703店舗）/海外3店舗増（25店舗）と積極的な出店」を見せている。【こちらも】ファーストリテイリング:柳井代表に学ぶ、新規事業引け際の教えところで（上場）企業の収益セグメントを覗くと「基軸事業」