お笑いコンビ「とんねるず」の石橋貴明（64）が自身のX（旧ツイッター）を更新。センバツ2回戦で惜敗した母校・帝京へ「夏に期待してます！魂！！！」とエールを贈った。この投稿のタイミングが野球に対するリスペクトにあふれていた。この日の第2試合で帝京は中京大中京に敗れたが、石橋がXに投稿したのは第3試合の「八戸学院光星―滋賀学園」の試合終了後だった。自身の投稿が報じられることで、第3試合を戦う両校の晴れ