高円寺駅から徒歩約5分、ひっそりたたずむ隠れ家カフェ JR高円寺駅北口には、「高円寺純情商店街」と「中通り商店街」の２つの商店街が広がっています。どこかレトロな趣が残りながらも、賑わいを見せるエリアです。そのうち、中通り商店街を歩いていると「three」に到着します。「three」は3階にあるお店。ビルのはじっこにある、一本の木がそびえ立つおしゃれなロゴにも注目です。 ちょっぴりドキドキしながら階段を上がり、お店