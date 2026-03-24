JR高円寺駅北口には、「高円寺純情商店街」と「中通り商店街」の２つの商店街が広がっています。どこかレトロな趣が残りながらも、賑わいを見せるエリアです。

そのうち、中通り商店街を歩いていると「three」に到着します。「three」は3階にあるお店。ビルのはじっこにある、一本の木がそびえ立つおしゃれなロゴにも注目です。

ちょっぴりドキドキしながら階段を上がり、お店に到着。

入り口のドアを静かに開けると、白を基調としながら、木の温もりがやさしい空間。また、茶葉の残り香もかすかに漂っていて、心がふわ〜っと和んでいきます。

店主の滝沢さんが植物好きということもあり、店内のところどころに緑のインテリアも張り巡らされています。豊かな緑は、街の喧騒から離れ、森に来たような心持ちにさせてくれるよう。



店内は、6人掛けのＬ字型のカウンターと、壁際のテーブル席で構成されています。

小さな空間のため、2人以上で訪問する際は、物音や話し声のボリュームに注意してくださいね。

ここでは、のんびり読書をしたり、編み物をしたり…思い思いに過ごすお客さんが多いのだとか。日が落ちてくると、手元を明るく照らしてくれる読書灯も出してもらえます。

また、店内にある「three通信」にも注目。

こちらは、スタッフの糸さんが執筆されているもので、日常でのふとした気づきや糸さんおすすめの茶葉などがつづられています。やさしい筆致に心が温かくなる…！

さらに、空席状況を確認できるサイトをスタッフのりんさんが制作されているなど、お店中がスタッフの温かい気配りでいっぱいです。

じっと見ていると総武線が到着！

カウンター席すぐ後ろの大きな窓は、ベランダに通じています。

窓からは、賑やかな高円寺駅のホームを見わたすことができるのですが、ゆったりした雰囲気の店内から見るとまるで別世界のよう。それくらい、店内は穏やかな時間が流れているんです。

ベランダは、天候によってテラス席も用意されています。暖かくなってくる春先は、こちらで過ごしてみたいかも。



「three」で人気なのは、「本日の紅茶」。その日の気分や風味の好みを伝えると、スタッフさんが50種以上の茶葉からおすすめのものをセレクトし、ポットでお出ししてくれるというものです。

店主の滝沢さんは、舞台などのメイクスタッフとしても活躍中。おしゃべりへの苦手意識を克服するため働き始めたバーで、目の前の人に向けた一杯を出すサービスに魅力を感じたといいます。 「その人のための一杯を出したい」という思いのもと、提供される「本日の紅茶」は、まさにメイクスタッフとして個人を大切に向き合ってきた滝沢さんだからこそのアイデア。

紅茶は好きだけど、あまり詳しくないなあ……と不安な人でも、好きな風味や「こういうのが飲みたい！」という要望を伝えるだけでいいので一安心。

今回は、アールグレイが好きという好みと、「新生活におすすめの紅茶をいただきたい！」というイメージをお伝えしました！かなりざっくりとしたオーダーになりましたが、無数の茶葉から次々とセレクトしてくださいます…！

こうしてご用意いただいたのは、4種の茶葉。香り付けされているノンフレーバーのものが1種類、フレーバータイプのものが3種類です。

どの茶葉も、ブランドから風味までスタッフさんが丁寧に説明してくれるので、興味が湧きます。

実際にフタを開け、香りを楽しむこともできます。フルーティーなものから、バニラのように甘く芳しいものまで……豊かなフレーバーの数々に「どれか一つだなんて選び切れない！」とさらなる悩みも浮上してしまいます。

悩みに悩んで、セレクトしたのは、「ティーポンド」の「ファンファーレ」。 マンゴーとローズの華やかな香り、フルーティーな味わいが新生活を彩ってくれそうなフレーバーです。

「本日の紅茶」は、ティーポットに編みのニットをかぶせて、素敵なカップと一緒にお出ししてくれます。こちらも、お客さんやお茶のムードに合わせてセレクトしているようで、スタッフの方々の思いやりがたっぷりと感じられます。



一部の茶葉、カップは、お客さんからのいただきものなのだとか。人と人を繋げる温もりに思わずほっこりです。

淹れたての「ファンファーレ」は、とにかく香りが豊か！マンゴーのトロピカルな風味も際立って、明るい気持ちにさせてくれます。

「three」では、飲んだ紅茶を日付とともに記入してもらえるポイントカードも用意されています。飲んだ茶葉がわかるので、カードをもとに自分の好きな茶葉探しをしてみるのもおすすめです♪

ポイントがカード1枚分集まると、お会計300円引き、もしくはスコーンを1個をプレゼントしてくれるので、お支払いのときは出すのを忘れずに！



「スコーン」2個セット（プレーン×ごま） 660円

紅茶と一緒にいただきたいスイーツもご用意されています。

「スコーン」は、プレーン味のほかに「ごま」や「無花果 胡桃」など色んな味が日替わりで提供されています。

付け合わせには、クリームチーズに加えて、好きなジャムを2種類選ぶことができます。

今回は、プレーンとごまのセットをチョイスしてみました。本場のものに比べて、大きめサイズで甘めな味わいのスコーンは、おやつにぴったり！ 付け合わせを「マーマレード」と「いちご」にしてみましたが、ごまは「白あん」、「桜あん」も甘じょっぱく、春らしくておすすめなんだとか。お店に訪れた際は、ぜひお試しくださいね♪

「スコーン」は、テイクアウト利用もできちゃいます。おうちにある紅茶と合わせて、おうちティータイムを楽しむのも良さそう！

「林檎のクランブルケーキ」490円

日替わりメニューの「林檎のクランブルケーキ」は、りんごの角切りを生地に混ぜ込み、焼き上げたカントリー調のケーキ。生地のなかに、りんごがシャキっとおいしく広がるスイーツです。

こちらは、スリランカの「ウヴァ」という紅茶との組み合わせがおすすめなんだとか。ほんのりメントール香が鼻を抜ける、渋めのテイストで、ミルクを入れてもおいしくいただけちゃいますよ。

高円寺のなかでも、穏やかな時間が流れる「three」。 訪れれば、生活を彩る素敵な紅茶に出合えること間違いなしです♪

■three（すりー）

住所：東京都杉並区高円寺北3-21-1 リラセル 3F

TEL：なし

営業時間：14〜19時(木〜土曜は20時〜23時30分も営業)

※月ごとの不定休があるため、SNS（ X : @cafe3_ ）の営業カレンダーを要確認

定休日： 日・月曜

アクセス：JR高円寺駅から徒歩約5分



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Text：望月七愛

Photo：村岡栄治

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