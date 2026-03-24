アメリカのトランプ大統領は、戦闘終結に向けイランと協議していることを明らかにしましたが、イラン側との隔たりは大きく交渉の行方は不透明です。その一方で、事実上の閉鎖が続くホルムズ海峡、私たちの生活に及ぼす影響は…。これは日本時間の23日夜8時すぎに、トランプ大統領がSNSに投稿した内容です。（アメリカトランプ大統領のSNS投稿内容）『アメリカとイランは、過去2日間、中東における、両国の敵対関係の完全な解決に