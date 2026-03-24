24日（火）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN(SVリーグ女子）のデンソーエアリービーズが4月5日（日）に福島トヨタクラウンアリーナにて行われるSVリーグ女子第22節GAME2、Astemoリヴァーレ茨城の試合終了後、「エアリービーズファン感謝祭～みんなで楽しむエアリーパーク～」を開催することをクラブ公式SNSで発表した。 SVリーグ女子のレギ