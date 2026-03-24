24日（火）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN(SVリーグ女子）のデンソーエアリービーズが4月5日（日）に福島トヨタクラウンアリーナにて行われるSVリーグ女子第22節GAME2、Astemoリヴァーレ茨城の試合終了後、「エアリービーズファン感謝祭 ～みんなで楽しむエアリーパーク～」を開催することをクラブ公式SNSで発表した。

SVリーグ女子のレギュラーシーズン最終戦となる5日のAstemo戦。クラブ公式サイトでは19日（木）にすでに感謝祭情報について公開されていたが、SNSでの告知が遅れたことで感謝祭の募集期間を延長する。応募締め切りは26日（木）23:59まで、当選者のみに27日（金）19:00頃、denso-airybees@jp.denso.comよりメールが送信される。申し込みはクラブ公式サイトに添付された応募フォーム（https://forms.office.com/r/0Sy7Mae1YY）から応募が可能だ。

参加条件として、5日のホームゲームを観戦した2025-26エアリービーズファンクラブの有料会員の本人のみが応募することができ、ゴールド会員は申込者全員が招待、シルバー、ジュニア会員は応募者多数の場合抽選となる。実施は試合終了後に会場の準備が整い次第、開始し、所要時間は60分程度を予定している。持ち物は、動きやすい服装と室内シューズが必要となる。

当日は選手と直接触れ合える体験型エリアでイベントや、トークショーなどが体験でき、ファンクラブ会員は足を運んでみてはいかがだろうか。



