ロッテは24日、3月29日の西武戦で乃木坂46の野球好きメンバーが集まるユニット「乃木坂野球部」（小川 彩さん、金川 紗耶さん、黒見 明香さん、柴田 柚菜さん、瀬戸口 心月さん、長嶋 凛桜さん）が来場することになったと発表した。当日はセレモニアルピッチやイニング間演出に出演するほか、2026パ・リーグ公式コラボソング「パシフィック･リーグに連れてって」の歌唱パフォーマンスを披露。▼ 乃木坂46 小川彩さん「小学生の