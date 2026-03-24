ロッテは24日、3月29日の西武戦で乃木坂46の野球好きメンバーが集まるユニット「乃木坂野球部」（小川 彩さん、金川 紗耶さん、黒見 明香さん、柴田 柚菜さん、瀬戸口 心月さん、長嶋 凛桜さん）が来場することになったと発表した。

当日はセレモニアルピッチやイニング間演出に出演するほか、2026パ・リーグ公式コラボソング「パシフィック･リーグに連れてって」の歌唱パフォーマンスを披露。

▼ 乃木坂46 小川彩さん

「小学生の頃から観戦に行っていた地元・千葉のZOZOマリンスタジアムでセレモニアルピッチができることが夢のようでとても嬉しいです。私はマリーンズが大好きで、応援も大好きです。これまで試合を観て応援して、たくさんの感動をもらってきました。想いをこめて全力で投げさせていただきます。ダンスも踊らせていただけるということで、ZOZOマリンスタジアムにお越しのみなさんに、さらに楽しんでいただけるように精一杯頑張ります！」

▼ 乃木坂46 柴田柚菜さん

「ZOZOマリンスタジアムは、小さい頃からチアダンスをしたり、売り子のアルバイトをしたり、観戦にも何度も訪れた大好きな球場です。人生初のセレモニアルピッチとなります。また、グラウンドで踊るのは小学生以来なので、この日をとても楽しみにしています！皆さんと一緒に勝利を後押しできるよう頑張ります！」