20代で年収1000万円を超えていると聞けば、「そんなに稼げるの？」と、おどろく人も多いでしょう。若くしてそれほどの収入を得られる背景には、業界特有の給与体系が関係しています。 本記事では、不動産業界で高額な報酬が支払われる仕組みのほか、高年収が狙えるインフラ業界との比較や、実力主義の厳しい側面にも触れながら、就職を考える際の業界選びのポイントを解説します。 20代で年収1000万円を生み出す不動