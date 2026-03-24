デートや家族・友人とのお祝いに、自分へのごほうびに。ちょっと贅沢したいランチにおすすめのお店を、食の専門家たちが紹介する連載『ごほうびランチ』。今回紹介するお店は、東京・銀座にある江戸前鮨店「鮨からく」です。（撮影：今清水隆宏）【写真】テイクアウトにおすすめのばらちらしは3500円* * * * * * *ワインとよく合う、昔ながらの江戸前鮨創業は平成元年。鮨の激戦地・銀座にあって、長きにわたり暖簾を守ってきた江