デートや家族・友人とのお祝いに、自分へのごほうびに。ちょっと贅沢したいランチにおすすめのお店を、食の専門家たちが紹介する連載『ごほうびランチ』。今回紹介するお店は、東京・銀座にある江戸前鮨店「鮨からく」です。（撮影：今清水隆宏）

【写真】テイクアウトにおすすめのばらちらしは3500円

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ワインとよく合う、昔ながらの江戸前鮨

創業は平成元年。鮨の激戦地・銀座にあって、長きにわたり暖簾を守ってきた江戸前鮨の名店「鮨からく」。伝説の鮨店「奈可田」で12年間叩き込まれた伝統の仕事を守りつつ、オリジナルの味を表現しているのはご主人の戸川基成（きみなり）さんだ。その味を、ランチならリーズナブルに楽しめる。

なかでもおすすめの一品が〈からく丼〉。具は、マグロのヅケと煮穴子に胡麻醤油味の鯛の3種類。いずれも、刺身のように切り付けただけでなく、江戸前の鮨らしく一つひとつに仕事が施されている。

たとえば鯛。鯛茶漬けにヒントを得て、鯛の切り身を胡麻ベースのたれに漬けこむこと約3日。ほどよく水分が抜けた鯛は身も締まり、もっちりとして後を引く独特の食感が美味。胡麻だれの甘みも酢飯とよく馴染む。マグロも煮切り醤油に半日漬けこむことで、即席漬けとは一味違うねっとりとした旨みを引き出している。

鮨とワインのペアリングに定評のある同店だけに、グラスワインとともに味わうのも一興。オールマイティに合わせるならロゼを。握りのセットもある。



「鮨からく」店内写真

鮨からく（すしからく）（東京・銀座／寿司）

●住所：東京都中央区銀座5-6-16 西五番館ビルB1

●電話：03・3571・2250

●営業時間：昼／12：00〜14：00、夜／17：30〜22：00（土曜〜21：30） 不定休

●メニュー：昼／握り寿司4870円〜、からく丼3170円など 夜／おまかせコース2万7830円、特選コース3万4800円、ワインコース2万7830円〜など（サービス料込）

●アクセス：東京メトロ銀座駅B3出口より徒歩1分

●公式サイト：https://ginza-karaku.com/