パリ五輪柔道女子５７キロ級金メダルの出口クリスタ（３０）と妹で５２キロ級のケリー（２７）が２４日、現役引退を発表。同日、会見を行い、クリスタは「柔道を始めて２７年間、自分が目標としていたオリンピックで優勝することができましたし、何よりも自分の意思で現役を退くことができることを幸せに思っています。自分に現役としての柔道人生、満足できたから、ここが引き際なのかなと思いました」と語り、「アップダウンの