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【早乙女 瑠衣【桃桜高校・競泳水着】】 8月 発売予定 価格：7,700円 【早乙女 瑠衣【桃桜高校・競泳水着】ドリーミングスタイル ホワイトドルフィン】 9月 発売予定 価格：7,700円 コトブキヤショップ限定品 コトブキヤは、プラモデル「早乙女 瑠衣【桃桜高校・競泳水着】」を8月に発売する。価格は7,700円。