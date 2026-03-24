【早乙女 瑠衣【桃桜高校・競泳水着】】 8月 発売予定 価格：7,700円 【早乙女 瑠衣【桃桜高校・競泳水着】ドリーミングスタイル ホワイトドルフィン】 9月 発売予定 価格：7,700円 コトブキヤショップ限定品

コトブキヤは、プラモデル「早乙女 瑠衣【桃桜高校・競泳水着】」を8月に発売する。価格は7,700円。

本製品は、「創る」「彩る」をテーマにした普通の女の子プラモデルシリーズ「創彩少女庭園」より、ボーイッシュな桃桜高校の王子様「早乙女 瑠衣」が部活時に着用している競泳水着姿をプラモデルで表現したもの。

表情パーツには「笑顔」「おちゃめ顔」「集中顔」「ダメージ顔」の4種類が付属しており、クールさとおちゃめさを併せ持った瑠衣らしい表情パーツがラインナップ。また、目線の向きが異なる水転写式アイデカールが付属するため、未塗装タイプに貼り付けることによってオリジナルの表情パーツを作ることができる。

休憩中に首からかけているタオルパーツやスイミングゴーグルがオプションとして付属しており、タオルパーツは一部のドレスアップボディや水着キャラクターにも使用することができる。

立ち姿用の上半身パーツのほかに、「体育座り用ボディ」が付属。プールサイドで休憩している姿など幅広いシチュエーションに使用可能で、首パーツは「通常タイプ」のほかに、首を「後ろに反らせたタイプ」が付属しており、差し替えによって表現の幅が広がるほか、立ち姿状態で後ろに反らせた首を使えば寝そべり姿勢にすることもできる。また背中の素肌パーツは2種共に展示用ベース対応の3mm穴が開いているタイプと、見た目重視の3mm穴が開いていないタイプの2種類が付属しており、組み立て時に好みの仕様を選ぶことができる。

標準タイプの7種に加えて「まっすぐに伸ばした平手」「スイング式の持ち手（広）」を新規造形しシチュエーション再現の幅が広がり、スイング式の持ち手（広）は別売りのドリンクパーツなどを従来よりも自然に持たせることができる。

肘関節は二重関節を採用し、通常タイプよりも深く曲げることが可能。足首は裸足パーツとなっており「通常」「指を丸めたもの」「指を反らせたもの」3種が付属し、足首の接続軸径はドレスアップシューズと同じであるため、いろいろ組み合わせて遊ぶことができる。

競泳水着はパーツ分割で色分けを再現しており、ベースやオプションなどを含めると全7色を使用。スキンカラーAを採用しており、「一条 星羅」「佐伯 リツカ」との相性も抜群である。

またコトブキヤショップで購入すると、限定特典として「ヘアアレンジパーツ」が付属するほか、コトブキヤ限定商品として、白色の競泳水着姿が美しい「早乙女 瑠衣【桃桜高校・競泳水着】ドリーミングスタイル ホワイトドルフィン」が9月に発売を予定している。価格は7,700円。

「早乙女 瑠衣【桃桜高校・競泳水着】」

コトブキヤショップ限定特典「ヘアアレンジパーツ」

「早乙女 瑠衣【桃桜高校・競泳水着】ドリーミングスタイル ホワイトドルフィン」

仕様：プラモデル スケール：1/10スケール サイズ：全高 約159mm 素材：PS、ABS、POM、PVC仕様：プラモデル スケール：1/10スケール サイズ：全高 約159mm 素材：PS、ABS、POM、PVC

(C) KOTOBUKIYA

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また撮影用に塗装されております。