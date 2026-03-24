「オープン戦、ドジャース−エンゼルス」（２３日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平選手は四回の第３打席で代打を送られ途中交代となった。第２打席で左中間フェンス直撃の二塁打を放ち、２試合連続長打をマークした。この回、Ｔ・ヘルナンデスが２試合連発となるソロを放ち、１死からパヘズが内野安打で出塁。続くロハスが２ランを放ち一気に３点差へ迫ったところで大谷に代打が告げられた。大谷は第２打席でデトマー