きょう24日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜後7：00〜)では、「5年間のオモてな史SP」を届ける。【オモウマ写真】皿からあふれそうな山盛り唐揚げ…「味のイサム」2021年4月に放送がスタートした同番組。「オモてなしすぎてオモしろいウマい店、大集合」をキャッチフレーズに、全国のオモウマい店を現在も捜索＆取材中。今回は番組開始から現在まで、その歩みを年表形式で