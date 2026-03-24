『オモウマい店』番組史上最も紹介した料理とは…5年間の番組の歴史紹介
きょう24日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜 後7：00〜)では、「5年間のオモてな史SP」を届ける。
【オモウマ写真】皿からあふれそうな山盛り唐揚げ…「味のイサム」
2021年4月に放送がスタートした同番組。「オモてなしすぎてオモしろいウマい店、大集合」をキャッチフレーズに、全国のオモウマい店を現在も捜索＆取材中。今回は番組開始から現在まで、その歩みを年表形式で紹介する。
コロナ禍で、緊急事態宣言が発表された2021年4月に番組はスタート。記念すべき初回に紹介したのは、サービスを断ると「騒ぐんじゃねぇ！」と一喝する鈴子ママが話題となった茨城・日立市の「王民王民（※王民＝王偏に民）」。#2には、「エキサイティング」が口癖の店主が大きなインパクトを与えたうなぎ屋「野沢屋」が、#5には取材スタッフがアルバイトをすることになった「味のイサム」が早くも登場。#31には、世界的シェフが1人で営む大阪・大阪市のフレンチ「Giro」の初放送が行われた。
#61には「ヨッシャーうどん店主」が営む宮崎・宮崎市「百姓うどん」、#62には石川・能登町にある寿司屋「津久司」といった、現在も密着取材を行っている店舗が続々登場する。さらに#78では、初の海外取材となるハワイ・ホノルルでのオモウマい店探しも。
#79では、刺激を求めて野菜を無料で配布する愛媛・砥部町の「エキサイトスーパー田中」、#101では、同じく山梨・甲府市から、「予約こそ完全な店のシステム」と店主が断言する「加賀本店」の密着映像を放送した。
これまで紹介した店舗は303軒、紹介した料理はなんと2890品。その中で最も多く紹介した料理とは。
【オモウマ写真】皿からあふれそうな山盛り唐揚げ…「味のイサム」
2021年4月に放送がスタートした同番組。「オモてなしすぎてオモしろいウマい店、大集合」をキャッチフレーズに、全国のオモウマい店を現在も捜索＆取材中。今回は番組開始から現在まで、その歩みを年表形式で紹介する。
コロナ禍で、緊急事態宣言が発表された2021年4月に番組はスタート。記念すべき初回に紹介したのは、サービスを断ると「騒ぐんじゃねぇ！」と一喝する鈴子ママが話題となった茨城・日立市の「王民王民（※王民＝王偏に民）」。#2には、「エキサイティング」が口癖の店主が大きなインパクトを与えたうなぎ屋「野沢屋」が、#5には取材スタッフがアルバイトをすることになった「味のイサム」が早くも登場。#31には、世界的シェフが1人で営む大阪・大阪市のフレンチ「Giro」の初放送が行われた。
#79では、刺激を求めて野菜を無料で配布する愛媛・砥部町の「エキサイトスーパー田中」、#101では、同じく山梨・甲府市から、「予約こそ完全な店のシステム」と店主が断言する「加賀本店」の密着映像を放送した。
これまで紹介した店舗は303軒、紹介した料理はなんと2890品。その中で最も多く紹介した料理とは。