【その他の画像・動画等を元記事で観る】 三代目 J SOUL BROTHERSと、ソロアーティストとしても活動している岩田剛典が、2026年第1弾シングルを7月1日にリリースすることを発表した。シングルの楽曲などの詳細は、後日解禁される。 ■FC限定盤にはアジアツアー公演を100分収録した特典映像付 次作のシングルは、通常盤を含む全5形態でのリリースを予定。MATE限定（ファンクラブ限定）の完全受注生産デ