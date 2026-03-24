関東大学サッカー連盟が公式発表関東大学サッカー連盟は、国士舘大学の2026年度入部予定選手を発表した。Jリーグクラブのユースチームや高校サッカーの強豪校から計37名が連ねられた。今回発表されたリストには、Jアカデミー出身の有望株が多く含まれている。FC東京U-18からはMF中屋光廉とFW江口海渡の2名が加入。東京ヴェルディユースからはDF坂井倖大、MF寺村智晴、FW杉山まはろの3名が、三菱養和SCユースからもMF菊池開天、