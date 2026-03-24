◇NBAレイカーズ110ー113ピストンズ（2026年3月23日リトル・シーザーズ・アリーナ）NBAレイカーズは23日（日本時間24日）の敵地で東地区首位のピストンズを激突。接戦の展開で競り負けて、連勝は「9」でストップした。敵地6連戦中のレイカーズ。八村塁は右ふくらはぎの痛みで欠場した。試合前会見でJJ・レディックHCは「ルイはヒート戦の途中にふくらはぎをどこかで負傷したみたいで、マジック戦でも彼の筋肉が張ってし