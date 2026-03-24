◇NBA レイカーズ110ー113ピストンズ（2026年3月23日 リトル・シーザーズ・アリーナ）

NBAレイカーズは23日（日本時間24日）の敵地で東地区首位のピストンズを激突。接戦の展開で競り負けて、連勝は「9」でストップした。

敵地6連戦中のレイカーズ。八村塁は右ふくらはぎの痛みで欠場した。試合前会見でJJ・レディックHCは「ルイはヒート戦の途中にふくらはぎをどこかで負傷したみたいで、マジック戦でも彼の筋肉が張ってしまった。彼は試合中に一度ベンチを離れ、しばらくロッカールームに戻っていた。そして試合中に彼を再び送り出した。彼は少し筋肉の張りがある。損傷は軽度で問題なかった」と詳細について説明した。

この日は東地区首位のピストンズと激突。レブロン・ジェームズが10年12月20日以来、16年ぶりの前半無得点。ルカ・ドンチッチが17得点をマークしながらも、チームは52―67と15点ビハインドで前半を折り返した。

勝負の後半。第3Qに最大16点リードを許したが、徐々に点差を縮めて残り33秒でドンチッチが3Pシュートを沈めて同点に追いついた。最終Qは接戦の展開で、何度か同点に追いついたが競り負けて連勝は「9」でストップした。19年11月以来の10連勝とはならなかった。

チーム最多はドンチッチの32得点だった。前半無得点だったレブロンは12得点10アシストでダブルダブルを達成。オースティン・リーブスも24得点、ディアンドレ・エイトンも13得点10リバウンドのダブルダブルと躍動したが、ピストンズに一歩及ばなかった。

まだレイカーズの敵地遠征は続く。次戦となる25日（同26日）のペイサーズ戦が敵地6連戦の最終戦。27日（同28日）のネッツ戦から本拠地に戻る。