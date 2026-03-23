『ヒプノシスマイク』百瀬祐一郎原作の『バグダン※その男たち取り扱い注意につき』（講談社）が3月22日（日）よりマンガアプリPalcyにて連載配信開始された。 【画像】『バグダン※その男たち取り扱い注意につき』試し読み 大好きな乙女ゲームのキャラクターが、もし現実世界に現れたら――？“イケメン行動”をそのままリアルで実践したら、ちょっと（？）危険かもしれない……そんなズレがクセにな