『ヒプノシスマイク』百瀬祐一郎原作の『バグダン※その男たち取り扱い注意につき』（講談社）が3月22日（日）よりマンガアプリPalcyにて連載配信開始された。

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大好きな乙女ゲームのキャラクターが、もし現実世界に現れたら――？“イケメン行動”をそのままリアルで実践したら、ちょっと（？）危険かもしれない……そんなズレがクセになる、新感覚☆逆ハー学園コメディ『バグダン※その男たち取り扱い注意につき』。少女・女性マンガアプリPalcyにて3月22日より、毎週日曜更新で連載配信をスタート。初回は第１話の６エピソードが完全無料で公開された。

新感覚☆学園逆ハーコメディ。乙女ゲームが大好きな時子（ときこ）の日常に、ゲーム内のイケメン5人が転生。…してきたのだけれど、現実世界で行うイケメン行為の雲行きが怪しくて……！？「ヒプノシスマイク」の百瀬祐一郎氏原作。新感覚☆逆ハーコメディ。

担当編集者は「「ヒプノシスマイク」の百瀬祐一郎氏が少女漫画原作に初挑戦！オタク主人公時子の現実世界に、大好きな乙女ゲームのイケメン5人が転生してきた！超ハッピー転生物語かと思いきや、5人の様子がどうもおかしくて…？乙女ゲームの理想とリアルのズレを楽しむ新感覚逆ハーラブコメです！作画は華やかな画面が魅力的なひなた日菜先生。だんだん可愛く愛おしく見えてくる5人をお楽しみに！」とコメントした。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）