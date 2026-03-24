総合格闘家の朝倉未来と皇治が２３日、ＳＮＳで舌戦を繰り広げた。朝倉が社長を務める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」で井原良太郎がＲＩＺＩＮで皇治に勝利している芦澤竜誠にＫＯ勝ち。朝倉は「次は皇治選手に来てほしい」と井原の次のターゲットとして皇治の名前を挙げ、皇治はＸで「皇治動きます。あー大人しいしとってもモテてしゃーない」と意味深な投稿で反応していた。その後、皇治