累計約30万人を動員した“０歳から楽しめる映画”「シナぷしゅ THE MOVIE」の最新作『シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺダンシングPARTY』公開1周年記念として、待望のアンコール上映が決定しました！「シナぷしゅ」はテレビ東京が民放初の試みとして0歳～2歳の乳幼児を対象に制作し、今年4月にレギュラー放送7年目を迎える人気テレビ番組（毎週月～金曜あさ7:30）。今回再上映となる2025年公開『シナぷ