「シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺダンシングPARTY」5/22(金)～待望のアンコール上映決定！

累計約30万人を動員した“０歳から楽しめる映画”「シナぷしゅ THE MOVIE」の最新作『シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺダンシングPARTY』公開1周年記念として、待望のアンコール上映が決定しました！「シナぷしゅ」はテレビ東京が民放初の試みとして0歳～2歳の乳幼児を対象に制作し、今年4月にレギュラー放送7年目を迎える人気テレビ番組（毎週月～金曜あさ7:30）。今回再上映となる2025年公開『シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺダンシングPARTY』でも、テレビの世界観はそのままにメインキャラクターの「ぷしゅぷしゅ」がスクリーンで大活躍。そして、俳優 玉木宏が演じるタオルの妖精「にゅう」、俳優 二宮和也が演じる本映画初登場の陽気なタクシードライバー「ぱるてぃ」 をはじめ、おなじみの人気キャラクターたちが勢ぞろい！

アンコール上映は5月22日（金）よりスタートします。（配給：ローソン）

そして、今回のアンコール上映決定を記念した清水貴栄監督による特別ビジュアルのほか、飯田プロデューサー、清水貴栄監督、ぷしゅぷしゅからのコメントが到着しています。さらに映画体験を盛り上げる新たな入場者プレゼント情報も解禁いたしました。『シナぷしゅ THE MOVIE』が再びスクリーンに帰って来る！映画館ならではの感動をもう一度体験しよう！

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出産、育児を経験する中で「子どもに安心して見せられる番組を作りたい」と、飯田佳奈子プロデューサー(テレビ東京)の強い想いから立ち上げられた「シナぷしゅ」。昨年5月の公開時には「照明や音量などの上映環境が配慮されていて、0歳の子どもも映画館デビューできた！」「ひとりで観に行ったけれど、赤ちゃんたちの反応や声に癒されるし、大人が観ても面白い！」と、喜びの声で溢れました。

★内容と鑑賞料金

今回初解禁される予告編（アンコールver.）では、テレビ番組でもおなじみの「アンコール♪アンコール♪」と言う掛け声から始まります。本作は主人公の「ぷしゅぷしゅ」が相棒の「にゅう」と、バカンスで訪れたどんぐりアイランドで、ほっぺをなくしてしまい、島の住人の陽気なタクシードライバー「ぱるてぃ」と一緒に、ほっぺを探す冒険物語。

「ぱるてぃ」自慢のタクシーに乗って、島中を巡る「ぷしゅぷしゅ」たちは、「さかなのおにいさんかわちゃん」「ヘアリーナ」「シナ田さん」「ひーたんみーたん」「たいようサン」「どんぐりくん」などテレビ番組でもおなじみの仲間たちと出会うほか、「映画館でパーティ！？」のキャッチコピーにふさわしい、「シナぷしゅ」視聴者ならきっと一度は聴いたことがある人気楽曲も多数登場します。

『シナぷしゅ THE MOVIE』は、“赤ちゃんの映画館デビュー”を応援します。

おはなしパートは赤ちゃんも大人も楽しめる約4０分で構成し、映画の最後には座席での写真撮影タイムも（上映時間全体は46分）。更に上映中は「やさしい照明と音量、泣いても大丈夫な上映環境」で安心してのびのび観ることが出来ます。0歳から楽しめる内容を目指して制作された本作の鑑賞料金は、大人も子どもも“0歳から一律1,000円”（※０歳を含む鑑賞人数分のチケットが必要です）。

また、昨年の公開時に制作された、赤ちゃんの映画館デビューを後押しする特別映像“ぷっしゅポイントムービー2025”は、０歳を含むすべての方が安心して映画館で「シナぷしゅ」の映画体験ができるよう、本作の上映環境を表現したアニメーションです。映画本編前に上映予定ですのでお楽しみに。（※一部劇場を除く）

★入場者プレゼント

©SPMOVIE2025

小学生以下のお子様には、入場者プレゼントとして「りんりんぷしゅほっぺ」を数量限定で配布することも決定いたしました。形は「ぷしゅぷしゅ」のほっぺをイメージし、膨らませると“りんりん”と音が鳴るビニール玩具には『映画館で泣いても、声を出しても大丈夫！』と言う制作陣のメッセージも込められています。 一昨年公開時にも配布して好評を博したアイテムで、今回のアンコール上映用にぷしゅぷしゅ・にゅう・ぱるてぃが大きく配置された明るく楽しいデザインに一新。一昨年映画館で「りんりんぷしゅほっぺ」をゲットした方にもぜひチェックいただきたい可愛さです。

【コメント】

飯田佳奈子（「シナぷしゅ」統括プロデューサー／テレビ東京）

日常のあれやこれや難しいことを一旦忘れて、全世代が感覚で楽しむ「シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺダンシング PARTY」が帰ってきます！赤ちゃんが笑い、手を叩いて喜ぶ様子を見る大人の目尻の下がること下がること。「シナぷしゅ THE MOVIE」でしか生成できない栄養素が存在しているのでは？！と思うほど幸せで満たされる映画館に、ぜひご家族と、お友達と、はたまた３世代で足を運んでもらえたら嬉しいです！

Profile:1988年生まれ、群馬県富岡市出身。東京大学を卒業後、2011年にテレビ東京に入社。制作局や営業局など複数の部署で経験を積む。18年に第一子を出産。育休中に国内の乳幼児向けコンテンツの選択肢の少なさに疑問を持ち、育休明けすぐに「シナぷしゅ」を企画立案。

番組の放送だけでなく、ビジネス面も含めたコンテンツ統括プロデューサーを務める。22年に第二子を出産。



清水貴栄（監督）

「シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺダンシングPARTY」が帰ってくる！ぷしゅぷしゅ、にゅう、ぱるてぃの楽しい冒険からあっという間の１年がたち、そろそろあの島にもう一度行きたいなあ、なーんて考えていたら、やってきましたどんぐりアイランド！カラフルハッピーなこの島での冒険は、はじめて見る赤ちゃんも、1度見たことがある赤ちゃんも心が自然に踊りだすはず！あかるくやさしくダンシングすれば、どんなことがあってもノープロブレム、いっしょに映画館で踊りましょう！

Profile:1987年生まれ、長野県松本市出身。ぷしゅぷしゅのキャラクターデザインを担当。教育番組のトータルデザインや、アーティストのミュージックビデオ、TVCM、舞台演出など、デザイナー視点ならではの映像演出と、独特な色彩を活かしたアートディレクションでものづくりを続けている。22年レッツゴー株式会社設立。二児の父。



ぷしゅぷしゅ（主人公）

©SPMOVIE2025

「シナぷしゅ THE MOVIE」が、また映画館で上映されるんだナ。去年映画をみてくれたお友だちも、まだみていないお友だちも、にゅうとぱるてぃとぷしゅぷしゅのぼうけんを、映画館でおうえんしてくれたらうれしいナ♪ぷしゅぷしゅもみんなに会えることをたのしみにしてるナ～！ぷぷぷ～！Profile:ぷしゅぷしゅは、いつもケセラセラ。だれかと比べて焦ったり怒ったりしません。いやなこともふわふわと受け流す、優しくてあたたかくとても柔らかい性格でふくらんだりしぼんだり、からだ全体を使って感情表現をするのが特徴です。

【作品概要】

・タイトル：『シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺダンシングPARTY』アンコール上映 ※スペース・英字すべて半角

・公開日：2026年5月22日（金） ユナイテッド・シネマ豊洲、新宿ピカデリーほか ぷしゅっとアンコール上映スタート

・声の出演：ぷしゅぷしゅ／花谷聡亮、さかなのおにいさん かわちゃん／川田一輝、ひーたんみーたん／矢内雄一郎・藤井由依（テレビ東京）他

・特別出演：にゅう／玉木宏、ぱるてぃ／二宮和也

・主題歌：「VIBEしゅ」MINMI

・監督：清水貴栄

・劇伴音楽：信澤宣明

・企画・プロデュース：飯田佳奈子

・推薦：開一夫教授

・制作：テレビ東京・ダダビ

・配給：ローソン



・本編情報：上映時間46分/2025/日本/カラー/ビスタ/5.1ch

・映画公式HP：https://www.tv-tokyo.co.jp/synapusyu_movie2025/

・映画公式X：@synapusyu_movie

・映画公式Instagram：@synapusyu_movie

・番組公式YouTubeチャンネル・Instagram・X：@synapusyu

・番組公式TikTok：＠synapusyu_official

・特別鑑賞料金：大人も子どもも0歳から一律1,000円（税込）

※0歳を含む鑑賞人数分のチケットが必要 ※各種割引併用不可

※2025年に販売していた各種前売券は使用不可

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