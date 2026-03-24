“三河の猛将”の目に、力強い光が戻った。「大和証券Mリーグ2025-26」3月23日の第1試合はEX風林火山・永井孝典（最高位戦）がトップを獲得。MVPを争うKONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）との対戦で会心のトップ・ラスを決めた。【映像】猛将復活！永井、個人14勝目を決定づけた親満貫19日の試合では箱ラスを喫し、個人スコア首位の座から陥落。試合後のインタビューでは「ここ1カ月くらいプレッシャーがすごかった」と語