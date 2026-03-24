4月24日（金）より、金曜ナイトドラマ枠で主演・白洲迅、ヒロイン・桜井日奈子を迎える禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命3ヶ月のサレ夫』がスタートする。【映像】予告ティザー30秒PR国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化する本作では、ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り、絶望しながらも愛する息子の未来を守るため復讐に突き進んでいく姿を描く。初回放送に期待が高まるなか、いまもっ