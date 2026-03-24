4月スタート『余命3ヶ月のサレ夫』庄司浩平が出演決定！主人公を支える“考えすぎ弟系後輩”に

4月24日（金）より、金曜ナイトドラマ枠で主演・白洲迅、ヒロイン・桜井日奈子を迎える禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命3ヶ月のサレ夫』がスタートする。

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国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化する本作では、ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り、絶望しながらも愛する息子の未来を守るため復讐に突き進んでいく姿を描く。

初回放送に期待が高まるなか、いまもっとも注目を集めている若手実力派俳優・庄司浩平の出演が決定した。

◆“サレ夫”白洲迅VS “シタ妻”桜井日奈子

本作の主人公は、大手ゼネコン「帝央建設」都市デザイン部のエリート建築士・高坂葵（白洲迅）。家庭でも進んで家事や息子の世話をする家族思いの優等生夫である葵は、体調を崩して診察を受けた病院で余命3ヶ月と宣告されてしまう。

絶望しながらも家族のことを想う葵だが、追い打ちをかけるように妻・美月（桜井日奈子）の不倫が発覚。葵はその事実を受け入れられず、妻を信じ続ける。

一方、葵の前では明るくかわいい妻を“演じている”美月には、ひそかに付き合っている愛人が。葵が余命宣告されたことを知ると、悲しむどころか愛人と共謀し、遺産の総取りを画策し始める。

やがて、信じ続けていた美月の本性を知ることになる葵――。すると、これまでの愛は激しい怒りへと変わり、息子の未来を守るため、妻と不倫相手への復讐に突き進んでいくことになる。

愛する家族と暮らす幸せな日々が崩れ落ち、“心優しきどん底系サレ夫（不倫サレた夫）”になってしまった葵と、モンスターと化した“奔放系シタ妻（不倫シタ妻）”美月。

突然敵対することになった2人は、周囲の人々を巻き込んで、究極の心理戦を繰り広げることに。

そんなセンセーショナルな内容だけでなく、葵や美月らキャラクターの背景や心情にも深くスポットを当てていく本作は、人間の内面を丁寧に描き出すヒューマンドラマとしても注目の一作だ。

◆庄司浩平、公私ともに葵を支える後輩に

“余命3ヶ月のサレ夫”VS“モンスターと化したシタ妻”の心理戦が展開する本作で、公私ともに葵を支える重要なキャラクター・岩崎一樹を演じる庄司は、端正な顔立ちに188センチの高身長という圧倒的なビジュアルで人気の若手俳優だ。

『魔進戦隊キラメイジャー』（2020〜2021年）で俳優デビューした庄司は、その後『仮面ライダーガヴ』（2024〜2025年）で2度目のヒーローを演じ、注目を集めた。

また、数々の話題作に出演を続けるなか、ドラマ『40までにしたい10のこと』（2025年）で披露した繊細な演技が話題を呼び大ブレイク。いまもっとも活躍が期待されている若手実力派俳優だ。

そんな庄司が、本作では大手ゼネコン「帝央建設」都市デザイン部で葵のもとで働く“考えすぎ弟系後輩”の岩崎に。

岩崎は、葵から病気のことを告げられ、大きなショックを受けながらも、闘病しながら働く彼をサポートしていく決意を固める。しかしそんな矢先、偶然、葵の妻・美月の不倫まで知ることになり…。

庄司は岩崎について「優しくてかわいらしい部分が多いんですが、思ったことが顔や行動に出る直情的なタイプ」と分析。「葵を“どうにかしてあげたい”という気持ちでサポートしていくんですが、その中で成長していく岩崎の姿も見届けていただけたらうれしいです」と語った。

「岩崎をはじめとする周りの人たちがどんな風に葵をサポートしていくのか、そして葵自身がどんな風に自分の環境を変えていくのかを楽しみにしていただければと思います」と語った庄司が、直情型だけどとことん優しい岩崎をどう魅力的に演じるのか、いまから期待が高まる。

◆庄司浩平（岩崎一樹・役）コメント（全文）

今回、かなりドロドロとした作品に出演させていただきますが、外側から“どうにかしてあげたい”という気持ちでサポートする、爽やかな役割でいられることが非常にうれしいです。絶対に白洲さん演じる葵をどうにかしてあげたいと思います（笑）。

僕が演じる岩崎は、体はデカいんですが（笑）、非常にかわいらしい部分が多く、優しい人物です。岩崎には優しすぎるがゆえの直情的な部分があるというか、わりと思ったことが顔や行動にパッと出るタイプなんです。そこが彼のいいところでもあり、未熟な部分でもあると思いますので、頼れる先輩・葵と直情的な後輩・岩崎のキャラクターの違いもお見せできたら…！

このドラマでは、とにかく葵がかわいそうなんです…。僕も岩崎と同じようにそう思っていますし、視聴者の皆さんもきっとそう感じると思います。そんな状況の中で、岩崎をはじめとする周りの人たちがどんな風に葵をサポートしていくのか、葵自身がどんな風に自分の環境を変えていくのかを楽しみにしていただければ…。そして葵を支える岩崎の人間としての成長も見届けていただけたらうれしいです。

さらに桜井さん演じる美月が、極悪非道で“まっすぐ悪”なんです！ そういった面でもきっと楽しんでいただけると思いますので、ぜひ放送を楽しみにしていてください。