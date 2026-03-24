BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが、ヴァセリン『グルタヒア ボディローション』新CM「主役は、この“白玉水光肌”。」篇（24日公開）に出演する。【CMカット】ソロカットも！美肌きらめくSTARGLOWWEB CMは、デビューから5日後に撮影されたSTARGLOWの初々しさが詰まった作品。普段のクールできらびやかなスタイルから一変し、「グルタヒア ボディローション」の