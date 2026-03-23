22日夜、ソウル中心部の光化門広場で開催された世界的人気アイドルグループBTS（防弾少年団）のカムバック公演は、懸念された事故もなく終了した。しかし、ソウル市と警察が見込んだ最大26万人を大きく下回り、実際の来場者は約4万人規模（韓国メディア報道）にとどまった。 過大な事前予測を前提に、周辺道路は30時間以上にわたり全面封鎖され、バスは迂回運行、地下鉄は会場最寄り駅を無停車で通過した。周辺自治体からは