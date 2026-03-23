来シーズン、本拠地を秋田県に移すバレーボールSVリーグ女子のアランマーレ山形は22日、山形県酒田市でホーム最後の試合に臨みました。大勢のファンが温かい声援を送りました。アランマーレ山形は試合会場の収容人数不足などにより、来シーズンから酒田市から秋田県へ本拠地を移転します。22日はチーム発足の地でもある酒田市でホーム最終戦に臨みました。ファン「バ