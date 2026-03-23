来シーズン、本拠地を秋田県に移すバレーボールSVリーグ女子のアランマーレ山形は22日、山形県酒田市でホーム最後の試合に臨みました。大勢のファンが温かい声援を送りました。



アランマーレ山形は試合会場の収容人数不足などにより、来シーズンから酒田市から秋田県へ本拠地を移転します。

22日はチーム発足の地でもある酒田市でホーム最終戦に臨みました。





ファン「バレーボール好きだから（応援に）来るの」「（移転は）寂しいけど頑張ってくれればどこにいても応援しますので」ファン「きょうこそは勝つぞ！」アランマーレは今シーズン、おとといまでに15連敗と白星から遠ざかり、通算成績は3勝36敗で14チーム中、最下位。ホーム最終戦の相手は、現在3位と波に乗る「PFUブルーキャッツ石川かほく」です。ホーム最終戦に駆け付けた979人の観客が大きな声援を送りました。アランマーレは、粘り強いレシーブとチーム唯一の山形県出身・小川真央選手のアタックなどで必死に食らいつきますが、20対25で第1セットを落とします。続く第2、第3セットも競り負け、試合はセットカウント3対0のストレートで敗れました。アランマーレ山形・小川真央選手「本当にたくさんのシップメイト（ファン）が応援に来てくれて皆様の力をすごい受けた試合だなと思っている。きょうの全員で戦うという姿勢を忘れずに最後までしっかり戦いたいと思う」試合後には、チームからファンへ感謝の言葉が贈られました。アランマーレ山形・前田美紅選手「私は酒田のホームゲームが大好きです！リーグ戦残り2週、アウエー戦になるが最後までアランマーレらしくシップメイトの皆様と最後まで一緒に戦い皆様に感動をお届け出来るように頑張る。本日は応援ありがとうございました！」ファン「もう一歩だったなと。ホーム最終戦素晴らしい試合だった」ファン「推しの選手もいるのでなかなか今後顔が見られなくなるかなと思うとちょっと寂しい」アランマーレジュニアのメンバー「寂しいけど頑張ってほしい。（秋田も）行けたら。」母親「応援しに行きます！」最後に、柳沢紫子選手と田村愛美選手の引退セレモニーが行われ、会場は、温かい拍手と声援に包まれました。アランマーレ山形は、今シーズン残り4試合。いずれもアウエーで勝利を目指します。