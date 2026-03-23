ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた元フィギュアスケーターの高橋成美さん（34）が、23日放送のテレビ朝日系「帰れマンデー見っけ隊！！3時間SP」（後7・00）にゲスト出演し、同大会で金メダルを獲得した木原龍一とのエピソードを明かした。三浦璃来とのペアで悲願の頂点に立った木原が、その前にペアを組んでいたのが、高橋さんだった。高橋さんは結成のいきさつを説明した。「私が海