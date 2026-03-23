【その他の画像・動画等を元記事で観る】 私立恵比寿中学の安本彩花がNecoMe(Ayaka Yasumoto)として、元JKT48のSisca Saras（読み：シスカ サラス）、プロデューサーのF4dli（読み：ファドリ）とともに制作した、ワールドワイドなコラボレーション楽曲「SWIPE KANAN KIRI」（読み：スワイプ カナン キリ）が、4月10日にデジタルリリースされることが決定した。 ■インドネシアに足を運び、コライ