安本彩花が“NecoMe(Ayaka Yasumoto)”として海外アーティストとコラボ！インドネシア語と日本語が入り交じるワールドワイドな楽曲が爆誕

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私立恵比寿中学の安本彩花がNecoMe(Ayaka Yasumoto)として、元JKT48のSisca Saras（読み：シスカ サラス）、プロデューサーのF4dli（読み：ファドリ）とともに制作した、ワールドワイドなコラボレーション楽曲「SWIPE KANAN KIRI」（読み：スワイプ カナン キリ）が、4月10日にデジタルリリースされることが決定した。

■インドネシアに足を運び、コライトセッションしながら楽曲制作を実施

安本は、2025年6月に大阪・関西万博のインドネシアパビリオンのイベントへの出演がきっかけとなり、“NecoMe”プロジェクトとして楽曲「Bobby makes you smile!」を作詞・作曲。同楽曲がインドネシアパビリオンのイメージキャラクター“CaptainBobby（キャプテンボビー）”のテーマソングに採用され、8月にはインドネシアで開催された国際的ファッションカーニバル『JFC2025』にて同曲を歌唱披露した。

そして安本は、実際にインドネシアまで足を運び、インドネシア発のヒップホップと伝統音楽「ダンドゥット」を融合させた“Hipdut”という大流行中の音楽ジャンルに精通し、現地で絶大な人気を誇るアーティスト兼プロデューサーF4dliのプロデュースのもと、“アイドル”という共通言語を持つSisca Sarasとコライトセッションをしながら楽曲制作を実施。

ふたりは楽曲制作だけにとどまらず、歳が近いからこその共感や、お互いの言語で会話をし合うなど、国境と単純なコラボレーションを超えた関係性を構築し、歌詞についても、日本とインドネシアにおける共通する恋愛のテーマで共感し合いながら、本楽曲に反映させていった。

そうして完成した楽曲は、インドネシア語や“スキ キライ”というキャッチーな日本語が入り交じる仕上がりに。国際的なコラボレーションならではの魅力溢れる楽曲となっている。

■安本彩花 コメント