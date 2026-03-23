アイドルグループ・timeleszの冠番組『タイムレスマン』（フジテレビ系）が、4月からゴールデン帯に昇格します。『タイムレスマン』は、timeleszとして地上波で初の冠バラエティー番組で、2025年4月から放送がスタート。2026年4月からは、毎週金曜日の午後9時58分スタートというゴールデン帯に進出することが決定しました。もっとも勢いがあるバラエティー番組『タイムレスマン』見事にゴールデン進出を果たした『タイムレスマン』