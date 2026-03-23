timeleszメンバーの才能が爆発！ ゴールデン昇格の『タイムレスマン』はどこが面白いのか？
アイドルグループ・timeleszの冠番組『タイムレスマン』（フジテレビ系）が、4月からゴールデン帯に昇格します。
『タイムレスマン』は、timeleszとして地上波で初の冠バラエティー番組で、2025年4月から放送がスタート。2026年4月からは、毎週金曜日の午後9時58分スタートというゴールデン帯に進出することが決定しました。
放送開始から人気が急上昇し、深夜帯の放送ながら「TVerアワード2025」で「新バラエティ番組賞」を受賞。今もっとも勢いがあるバラエティー番組として注目されています。
2026年に入ってからも新企画が生まれ、「ADさんたちが持ってきたゲームをやってみよう(会議ゼロ)」と題した企画では、番組ADが持ち寄った新ゲームにメンバーが挑みました。この企画では、「会議ゼロ」と付いているだけあり、「一筆人狼ゲーム」やアメリカのSNSで流行しているという「ホイットニー・ヒューストン チャレンジ」など、面白いのか分からないゲームが登場。むちゃ振りに近い企画ですが、メンバー全員が全力で面白くしようともがく姿が魅力的で、今後もシリーズ化されそうな予感がします。
ほかにも、「反省会」や「褒賞会」と名付け、人気芸人がメンバーをイジり倒す企画も実施。アイドルとは思えない恥ずかしい部分までさらされ、笑いを生み出しています。豪華ゲストが登場した際に行われる「信頼じゃんけん」など、視聴者もまねしたくなる企画が盛りだくさん。毎週のように企画が変わるので、見応えがあり人気となっています。
数多くのバラエティー番組に出演している菊池風磨さんは、『タイムレスマン』では調整役になることが多く、番組を見やすいものにしています。お笑い好きの佐藤勝利さんは、メンバーにツッコミを入れながら、自身も体を張って笑いを取る貪欲さを披露。少し天然ボケの松島聡さんは、思いもよらないお笑いセンスを見せることが多く、起爆剤として大活躍しています。
また、原嘉孝さんは持ち前の熱血キャラがバラエティー企画にマッチし、独自のポジションを確立。篠塚大輝さんは高学歴キャラをしっかりと理解しており、菊池さんと同じくバランスを取りながら企画を成立させるための動きができるメンバーです。
そんな中、新たな魅力で存在感を放っているのが、橋本将生さんと寺西拓人さんです。橋本さんは『タイムレスマン』でキレキャラを開拓し、要所で番組を盛り上げる重要な役目を担っています。さらに、メンバーや芸人からイジられても光る才能を見せ、ピン芸人・永野さんとのカラミは秀逸。番組では、なぜか永野さんと橋本さんに師弟関係が生まれ、今後もコンビで大活躍しそうな雰囲気を見せています。
寺西さんは、メンバーの中ではもっとも気の抜けたキャラで魅力を開拓中です。やる気がないわけではないのですが、ほかのメンバーより番組にかける熱量が少し低く、リラックスし過ぎていることをツッコまれることもしばしば……。ただ、その脱力したキャラが番組では光り、独自の魅力を放っています。ほかのメンバーからはデリカシーゼロな素顔を暴露されるなど、意外な一面で笑いを取っているところです。
新メンバーオーディションを経て、バラエティー番組でも存在感を見せているtimelesz。『タイムレスマン』が国民的人気番組になる日も、そう遠くなさそうです。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
『タイムレスマン』は、timeleszとして地上波で初の冠バラエティー番組で、2025年4月から放送がスタート。2026年4月からは、毎週金曜日の午後9時58分スタートというゴールデン帯に進出することが決定しました。
もっとも勢いがあるバラエティー番組『タイムレスマン』見事にゴールデン進出を果たした『タイムレスマン』は、「とにかく何事にも全力で、汗をかく！」をコンセプトに、メンバー8人がさまざまな企画に挑戦する番組です。体を張った企画や、恥ずかしい話を暴露されるシーンもあり、熱心なファン以外が視聴しても楽しめる構成になっています。
『タイムレスマン』の人気企画は？そんな『タイムレスマン』ですが、バラエティーに富んだ企画が見られるところが魅力です。液体が入ったペットボトルを投げて回して立てる「立道（たてどう）」をはじめ、サウナに入りながらさまざまなトークを繰り広げる「サウナでととのう話マン」、1つの楽曲の音階を8人で正確に歌えるか挑戦する「ミュージックシェア」など、すでに多くの名企画が誕生しています。
2026年に入ってからも新企画が生まれ、「ADさんたちが持ってきたゲームをやってみよう(会議ゼロ)」と題した企画では、番組ADが持ち寄った新ゲームにメンバーが挑みました。この企画では、「会議ゼロ」と付いているだけあり、「一筆人狼ゲーム」やアメリカのSNSで流行しているという「ホイットニー・ヒューストン チャレンジ」など、面白いのか分からないゲームが登場。むちゃ振りに近い企画ですが、メンバー全員が全力で面白くしようともがく姿が魅力的で、今後もシリーズ化されそうな予感がします。
ほかにも、「反省会」や「褒賞会」と名付け、人気芸人がメンバーをイジり倒す企画も実施。アイドルとは思えない恥ずかしい部分までさらされ、笑いを生み出しています。豪華ゲストが登場した際に行われる「信頼じゃんけん」など、視聴者もまねしたくなる企画が盛りだくさん。毎週のように企画が変わるので、見応えがあり人気となっています。
バラエティースキルにも注目！ オリジナルメンバーの実力は？各メンバーの魅力が『タイムレスマン』によって解き放たれ、相乗効果で面白い番組を作り上げているのも注目ポイントです。
数多くのバラエティー番組に出演している菊池風磨さんは、『タイムレスマン』では調整役になることが多く、番組を見やすいものにしています。お笑い好きの佐藤勝利さんは、メンバーにツッコミを入れながら、自身も体を張って笑いを取る貪欲さを披露。少し天然ボケの松島聡さんは、思いもよらないお笑いセンスを見せることが多く、起爆剤として大活躍しています。
新メンバーも新たな魅力を披露！ 中でも存在感を放つのは……新メンバー5人のスキルにも注目です。バラエティー番組に多く出演中の猪俣周杜さんは、独特のワードセンスが魅力。天然ボケキャラでありながら周囲の様子を見る能力が高く、ここぞという場面で誰も思いつかない発言をして笑いをとれます。
また、原嘉孝さんは持ち前の熱血キャラがバラエティー企画にマッチし、独自のポジションを確立。篠塚大輝さんは高学歴キャラをしっかりと理解しており、菊池さんと同じくバランスを取りながら企画を成立させるための動きができるメンバーです。
そんな中、新たな魅力で存在感を放っているのが、橋本将生さんと寺西拓人さんです。橋本さんは『タイムレスマン』でキレキャラを開拓し、要所で番組を盛り上げる重要な役目を担っています。さらに、メンバーや芸人からイジられても光る才能を見せ、ピン芸人・永野さんとのカラミは秀逸。番組では、なぜか永野さんと橋本さんに師弟関係が生まれ、今後もコンビで大活躍しそうな雰囲気を見せています。
寺西さんは、メンバーの中ではもっとも気の抜けたキャラで魅力を開拓中です。やる気がないわけではないのですが、ほかのメンバーより番組にかける熱量が少し低く、リラックスし過ぎていることをツッコまれることもしばしば……。ただ、その脱力したキャラが番組では光り、独自の魅力を放っています。ほかのメンバーからはデリカシーゼロな素顔を暴露されるなど、意外な一面で笑いを取っているところです。
国民的人気番組になる日も遠くない？8人もメンバーがいると、通常であればキャラの棲み分けが難しいのですが、timeleszはしっかりと役割分担できている印象です。それぞれのキャラ・魅力が違うので、企画によって主軸になるメンバーを変えられるのも素晴らしいポイント。8人の力で何倍にも笑いが増幅され、『タイムレスマン』をこれまでになかったアイドルのバラエティー番組にしています。
新メンバーオーディションを経て、バラエティー番組でも存在感を見せているtimelesz。『タイムレスマン』が国民的人気番組になる日も、そう遠くなさそうです。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)