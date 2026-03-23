Photo: 小野寺しんいち 買い切り型クラウドストレージ「pCloud」が最大58%OFFになる桜満開セールを開催中！ 3月31日（火）まで「ストレージの使用容量が上限に達しました」。デバイスから非情にも放たれる、恐怖の通知。4K動画、高画素RAWデータ、そして増え続けるアプリ。私たちのデジタルライフは、常に"容量の壁"とのせめぎ合いです。そんな切実なデータ管理の悩みを抱えているのは、私た